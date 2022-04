ROMA - A un anno dalla nascita, Itabus disegna già le rotte verso l'estero, forte del successo di un milione di passeggeri a breve (7-8 fra tre anni), di una flotta arricchita di altri 30 bus Man per un totale di 100, nuovi collegamenti in Sicilia, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 110 servizi al giorno, oltre 140 fermate e 800 tratte servite. «A distanza di un anno possiamo affermare di aver fatto un pezzo di strada» dice Francesco Fiore, 41 anni, Ad di Itabus insieme a Enrico Zampone. «Siamo una startup, partita in piena pandemia ma i numeri ci fanno sperare che se il traffico si riprenderà e la pandemia diventerà solo un ricordo, potremo ottenere buoni risultati. In 12 mesi abbiamo raddoppiato i chilometri giornalieri percorsi a oltre 80.000, abbiamo aumentato del 60% i servizi e da giugno collegheremo oltre 140 località sul territorio nazionale. Arriveremo così a servire quotidianamente 800 tratte, più che raddoppiando l'offerta».



Un bilancio dopo un anno?

«Ci avviciniamo a un milione di viaggiatori. Presto i bus saranno un terzo della flotta a regime, di 300. Abbiamo introdotto un nuovo modo di viaggiare su strada. Quest'anno puntiamo a triplicare il fatturato rispetto 2021. Il piano era ambizioso, i risultati ci stanno dando ragione».



Quali le mete di successo e ora potete fermarvi all'interno delle stesse regioni?

«Il Meridione, siamo fortemente radicati fra Roma, Napoli e regioni quali Puglia e Calabria. Non dobbiamo poi dimenticare Abruzzo o Marche, che colleghiamo con diverse città italiane. Anche al Nord Itabus riscuote consensi, serviremo nuove regioni come il Friuli ed il Trentino».



Tema caldo il caro carburante, usate quello che inquina di meno. Siete agevolati?

«Ne beneficia l'ambiente. Grazie alla partnership strategica con Eni, tutta la flotta viene alimentata con il carburante Eni diesel+ che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali. Inoltre, insieme a Man ed Eni, lavoriamo sulle nuove tecnologie».



Il trasporto è sempre più intermodale: connetterete porti, aeroporti, stazioni?

«Il sito Itabus è una piattaforma di viaggio dove acquistare anche servizi come quelli di micro-mobilità cittadina in partnership con Enjoy, tour turistici guidati in città d'arte come Roma (accordo con Iobus) o il deposito bagagli. A breve introdurremo anche la possibilità, tramite acquisto unico, di comprare biglietti per i traghetti o per i principali aeroporti, dove non arriva Itabus. Faremo fermate presso gli scali infrastrutturali come la stazione Alta Velocità ferroviaria di Roma Tiburtina o presso aeroporti come Ciampino e Orio al Serio. Da giugno abbiamo deciso di arrivare con i nostri pullman anche negli aeroporti di Napoli e Venezia».



I soci danno una spinta innovativa, L'estero è previsto nell'immediato futuro?

«Con l'arrivo dell'estate offriremo ai viaggiatori tante nuove soluzioni. Quattro linee per la Sicilia, che toccheranno anche Palermo, Catania, Agrigento, Messina e Siracusa. Arriveremo a Catanzaro, partendo da Roma, e collegheremo Crotone fino a Milano. Serviremo Udine, Gorizia, Trieste, Bolzano e Trento, introducendo relazioni con Roma. Dedicate al turismo estivo, attiveremo linee per Rimini, Riccione, Cattolica in riviera, così come altre verso Gallipoli, Otranto e numerose località balneari. L'estero è un progetto ambizioso, nel 2023 saremo pronti per questo salto in avanti».