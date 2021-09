Ita, quasi 30mila in corsa per l'assunzione: 7.200 provengono da Alitalia

Sono quasi 30mila i candidati per l'assunzione da parte di Ita e di questi circa 7.200 sono dipendenti provenienti da Alitalia. Lo annuncia Ita in un comunicato nel quale fa il punto sui dati finali della campagna di raccolta di candidature tramite il portale attivato nei giorni scorsi. Alla mezzanotte - comunica la nuova compagnia - le candidature ricevute erano complessivamente 29.451. Di queste, 2.760 per i ruoli di comandati e piloti (1.298 provenienti da Alitalia in Amministrazione Straordinaria), 8.097 per assistenti di volo (3.311 provenienti da Alitalia) e 18.594 per il personale di staff (2.601 provenienti da Alitalia).

