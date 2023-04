Isee precompilato, portale unico per presentarlo: come funziona il sito Inps e per quali servizi serve

Isee. L'Inps lancia il nuovo Portale Unico per presentarlo. È disponibile all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee e ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’Isee precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti. Si tratta di una modalità semplificata che, assicura Inps, renderà ancora più agevole il rilascio dell’Isee, privilegiando l’uso della modalità precompilata per l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente che serve, tra l'altro, per accedere ad assegno unico e universale, Reddito/Pensione di cittadinanza, servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni, prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili, servizio alla persona, studio universitario.

Equo compenso per autonomi, cosa è e a chi si applica. Sanzioni e prestazioni escluse

LA CIRCOLARE

Niente Spid, Cie o Cns

Una prima importante semplificazione riguarda il superamento della necessità per il dichiarante di inserire gli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, che erano precedentemente richiesti. Sono state introdotte modalità semplificate di accesso alla Dsu precompilata, con l’obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

In alternativa ai citati elementi di riscontro, che in molti casi sono difficili da reperire, l’autorizzazione alla precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, diversi dal dichiarante, può essere concessa dai medesimi mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’Isee con la propria identità digitale, ossia Spid almeno di 2° livello, Carta di Identità Elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

I dati precaricati dall’Inps

Per tutti i componenti del nucleo familiare, l'Inps precarica in maniera automatica le seguenti informazioni.

a) reddito complessivo Irpef e altri redditi, che vengono alimentati direttamente dall’Anagrafe Tributaria, attingendo alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente o dalle Certificazioni Uniche (CU), trasmesse dai sostituti d’imposta;

b) spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa e ricavate dall’Anagrafe Tributaria e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente;

c) contratto di locazione (canone annuo e gli estremi di registrazione del contratto), ove richiesto dalla normativa vigente in materia;

d) patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibili nell’Anagrafe Tributaria;

e) patrimonio mobiliare detenuto in Italia, inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’INPS, nei casi previsti dalla normativa.

Tutti i predetti dati possono essere accettati o modificati, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’Inps e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tale fine già dichiarato.

Le prestazioni

Dopo il consenso al trattamento dei dati personali è visualizzabile l’elenco delle varie prestazioni alle quali si può accedere con l’Isee ed è possibile scegliere una o più opzioni, selezionando tra le seguenti quelle desiderate:

- Assegno unico e universale;

- Reddito/Pensione di cittadinanza;

- Servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni;

- Prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili;

- Servizio alla persona;

- Studio universitario.

Si tratta di una scelta fondamentale poiché solo mediante la selezione delle prestazioni di riferimento si possono ottenere tutte le tipologie di indicatori che occorrono (ordinario, minorenni, socio-sanitario, ecc.), compilando i quadri occorrenti della DSU. In caso di dubbi sulla tipologia di prestazioni, sulla destra dello schermo è consultabile la sezione informativa con il dettaglio di tutte le varie casistiche.

Istruzioni

All’interno del nuovo Portale sono disponibili i seguenti documenti di supporto: tre tutorial descrittivi del processo e delle varie fasi sotto forma di slides; il link di collegamento ai nuovi video tutorial in pillole, che sotto forma di immagini riproducono fedelmente il servizio, ripercorrono tutte le fasi da seguire durante la compilazione per le varie tipologie di ISEE: Ordinario, Universitario, Minorenni, Socio-sanitario.

I video sono presenti anche nel canale Youtube dell’INPS, direttamente accedendo ai seguenti link:

- ISEE precompilato – ISEE ordinario https://youtu.be/z93q3SIpeD0

- ISEE precompilato – ISEE universitario https://youtu.be/6CGTDNOpVak

- ISEE precompilato – ISEE prestazioni agevolate minorenni https://youtu.be/Ym3YshwckKg

- ISEE precompilato – ISEE prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili https://youtu.be/kHeMDsVlf0c

- ISEE precompilato – Conferma/modifica dati precompilati https://youtu.be/WHT5tE5ksYE;

Ci sono poi i simulatori ISEE; le FAQ; assistente virtuale “Chatbot”,per guidare nella navigazione.

Una volta selezionato il profilo cittadino e, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali, si potrà scegliere se: consultare una dichiarazione già presentata; compilare una nuova DSU precompilata, cliccando sul tasto “inizia la compilazione”.