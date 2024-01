Isee 2024, come cambia: nuovo modello di calcolo. Assegno inclusione e Irpef dei figli: le novità del Dsu

Isee, si cambia. Dal 1° gennaio novitòà per il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), lo strumento principe per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica del nucelo familiare. Il nuovo modello è stato approvato dal decreto n. 407 - pubblicato recentemente sul sito del Ministero del Lavoro. Diverse le novità di cui tenere conto.

Isee, cos'è

L'aggiornamento del modello Dsu sarà dunque operativo da gennaio.

E modificherà le modalità a cui si giunge al calcolo dell'Isee. Uno strumento, quest'ultimo, essenziale per accedere a prestazioni e agevolazioni: dall'assegno unico e universale a quello di inclusione, che scatterà proprio a gennaio in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e sarà destinato per nuclei familiari con minori, disabili o con componenti ultrasettantenni.

Le novità del modello Dsu

Ma come cambia dunque il modello Dsu. Ecco di seguito le principali novità contenute nel decreto.

Adeguamento per l'Assegno d'Inclusione (Adi). Il nuovo modello tiene conto delle novità introdotte per l'Adi, stabilendo che i coniugi possono mantenere lo stesso nucleo anche dopo una separazione o un divorzio, a condizione che siano autorizzati a risiedere nella stessa abitazione. La dichiarazione per l'Isee corrente deve essere ripresentata prima della scadenza per mantenere l'Adi o il Supporto per la Formazione e Lavoro (Sfl).

Autonomia Reddito Studenti Universitari. Il limite per l'autonomia reddituale degli studenti universitari sale da 6.500 a 9.000 euro annui. Per essere considerato autonomo, uno studente deve dimostrare la residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni e presentare una capacità di reddito adeguata.

Dsu Precompilata e Identità Digitale. Ogni componente maggiorenne del nucleo familiare deve accedere al sistema Isee online con una propria identità digitale (Spid, Cie o Cns) e autorizzare la precompilazione dei propri dati per la Dsu precompilata.

Esclusione da Irap per Persone Fisiche. Le persone fisiche coinvolte in attività commerciali o esercenti arti e professioni sono escluse dall'Irap, rappresentando un cambiamento significativo nella tassazione per questo gruppo di contribuenti.

La circolare Inps

Si riporta di seguito il testo e il pdf del messaggio Inps (del 18 dicembre) relativo alle principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la richiesta dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):