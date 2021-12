Il governo ha promesso che con le nuove quattro aliquote che saranno introdotte con la riforma dell'Irpef, nessun contribuente ci perderà. Anzi. Ci sarà un guadagno per tutti gli scaglioni di reddito. Durante l'incontro con i sindacati ha illustrato una serie di tabelle per difendere le ragioni della riforma, mostrando i risultati delle simulazioni sulle diverse categorie di contribuenti. Innanzitutto va ricordato, come detto, che con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati