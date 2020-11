(Teleborsa) - Il tema dell'economia "green" è "strategico" per Intesa Sanpaolo, che ha già messo in atto numerose iniziative, ma l'arrivo del Superbonus consentirà di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano, con benefici a cascata sui consumi energetici ed anche sul valore degli immobili. Lo ha spiegato Pierluigi Monceri, Responsabile direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo, in una intervista rilasciata a Teleborsa.

Intesa Sanpaolo è particolarmente focalizzata sulle tematiche dell'efficienza energetica e più in generale dell'economia green. Quali sono?

"Il Gruppo si è mosso da tempo sul tema dell'economia green, ritenendolo un tema strategico, che è entrato anche in maniera importante e pesante nel nostro Piano industriale".

"Ci stiamo lavorando con attenzione in un clima che si è reso sempre più sensibile a queste tematiche", ha precisato il responsabile di Intesa, aggiungendo "lo scorso anno abbiamo erogato oltre 1 miliardo e mezzo a favore della green economy, dimostrando appunto che

il proscenio è sensibile".

"Quest'anno - ha sottolineato - è uscita la misura del Superbonus, che non potrà che avere grande successo, essendosi inserita in un terreno già fertile e credo che, attraverso le sue caratteristiche, questa misura riuscirà sicuramente ad ottenere proseliti importanti".







"L'Italia ha un contesto immobiliare vecchio, oltre il 70% delle costruzioni è stato costruito prima degli anni '70", ha affermato Monceri, aggiungendo "abbiamo la possibilità quindi di riqualificare in maniera importante l'efficientamento energetico di queste strutture".

"Un terzo dei consumi energetici di questo Paese - ha spiegato - è generato dalle famiglie e, nell'ambito di questa porzione, il 60% è legato al fattore riscaldamento e raffreddamento", quindi "lavorare sull'efficientamento energetico porterebbe i consumi a ridursi ad un quarto" e costituisce "un'opportunità rilevante per il Paese".

C'è poi un altro fattore rilevante citato dal responsabile di Intesa, che concerne l'aumento del valore del patrimonio immobiliare. "Mediamente un immobile efficientato dal punto di vista energetico ha un valore superiore del 35%", ha sottolineato Monceri, parlando di "opportunità straordinarie" e di una "classica situazione win-win", che "può effettivamente stimolare grandi investimenti" e "dare una spinta importante alla ripartenza economica del Paese".

Il superbonus darà un forte impulso agli interventi per l'efficienza energetica. Qual è l'offerta approntata dal Gruppo Intesa Sanpaolo?

"L'offerta in realtà si sviluppa innanzitutto nella possibilità di anticipare il credito di imposta, quindi un proprietario o anche un semplice affittuario può effettuare i lavori con la consapevolezza che il vantaggio fiscale risulterà di beneficio per i cinque anni successivi".

"Noi interveniamo innanzitutto anticipando il credito d'imposta, per le famiglie il valore è 102, quindi le mettiamo nelle condizioni di recuperare più della cifra spesa, per le imprese il valore è 100".

"Il secondo ambito di intervento è rappresentato da un finanziamento ponte che può essere valutato a favore del richiedente, sia esso privato o azienda, per accompagnare la fase di perfezionamento del credito stesso".

"Un terzo ambito di intervento è rappresentato dalla messa a disposizione della consulenza gratuita e non obbligatoria di Deloitte, cui ci siamo affidati per accompagnare i processi al loro compimento, senza creare impedimenti di natura burocratica", afferma Monceri, spiegando che una volta ottenuto un preventivo ed una certificazione APE, il privato può rivolgersi alla banca e accedere, gratuitamente e senza impegno, alla piattaforma Deloitte, che lo "accompagna" nel processo di raccolta e definizione della documentazione. Il processo si completerà al termine dei lavori, con l'intervento di Deloitte, che trasferirà il credito d'imposta al cassetto della banca ed, entro cinque giorni, accrediterà i soldi sul conto dei privati.

