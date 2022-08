Intesa Sanpaolo e Bluenergy: firmata operazione di finanziamento da 7 milioni di euro

UDINE - Intesa Sanpaolo e Bluenergy, società di multiservizi energetici, hanno siglato una operazione di finanziamento da 7 milioni di euro per la crescita sostenibile della azienda, che ha sede a Udine ed è presente con oltre 30 punti vendita in Fvg, Lombardia e Piemonte. Il finanziamento è destinato al piano di sviluppo dell'azienda per obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance), in particolare l'incremento della quota di assunzione di dipendenti donne e policy per la parità di genere. Bluenergy, inoltre, ha sottoscritto una polizza collettiva della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo per la tutela dei suoi dipendenti, a copertura di sette tipologie di malattie gravi.

«Crediamo che operare nel solco della sostenibilità sociale, ambientale ed economica sia oggi un dovere che quotidianamente siamo impegnati a perseguire, in tutte le società del Gruppo - commenta Alberta Gervasio, a.d. di Bluenergy Group SpA - La crescita dell'azienda si costruisce sul benessere delle persone che vi lavorano». «La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo anche sul tema della sostenibilità», sottolinea Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo.