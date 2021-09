Addio vecchi pin, username e password. Dal primo ottobre per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione i cittadini dovranno essere in possesso di Spid, Cie o Cns. Chiuderanno la porta alle vecchie credenziali di accesso l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, i ministeri, le regioni, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche. Ma per i più anziani rischia di essere uno shock. Il Sistema pubblico di identità digitale è stato erogato a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati