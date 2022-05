Inflazione, l'allarme dei consumatori: stangata da 2.400 euro l'anno

«I prezzi al dettaglio registrano la cresciuta più sostenuta dal 1990, e la corsa al rialzo dei listini è la più forte degli ultimi 32 anni». Ad affermarlo è il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commentando i dati diffusi dall'Istat. «Una inflazione al 6% si traduce in una stangata pari a +2.394 euro annui per un nucleo con due figli, e +1.843 euro per la famiglia “tipo”, e il rallentamento registrato ad aprile è solo una illusione ottica: il ribasso rispetto al dato di marzo è dovuto infatti unicamente alla riduzione delle bollette di luce e gas disposta da Arera, ma tutti gli altri beni e servizi, dagli alimentari ai trasporti, continuano a registrare fortissimi incrementi su base annua».

Confcommercio: Pil mensile in calo dello 0,4%, inflazione in aumento (+6,6% su base annua)

«Un'inflazione così elevata è insostenibile per le famiglie italiane, e avrà inevitabili ripercussioni sul potere d'acquisto e sui consumi dei cittadini - prosegue Rienzi - Per tale motivo il Governo deve fare di più per calmierare i listini al dettaglio e tutelare le famiglie da speculazioni e aumenti ingiustificati dei prezzi».