Sorprende il dato sull’inflazione a novembre. L’indice dei prezzi nell’Area Euro è passata dal 2,9% di ottobre al 2,4% del mese appena chiuso, battendo tutte le previsioni che la davano in calo solo al 2,7%. Ben al di sotto delle attese anche il dato dell’inflazione “core”, quello che esclude i prezzi energetici e alimentari e tanto caro alla Bce perché fornisce un’indicazione della tendenza di fondo dei prezzi. In questo caso, l’indice dei prezzi si attesta al 3,6%, contro il 4,2% di ottobre.

Eppure la Bce non ci sta a dichiarare vinta la battaglia contro il caro-vita. Gli aumenti dei salari e delle materie prime energetiche, si dice a Francoforte, potrebbero ancora esercitare pressioni al rialzo sui prezzi. L’inflazione annuale più bassa è stata registrata in Belgio e Italia. Il crollo è evidente per il nostro Paese.

DIETRO I NUMERI

A novembre 2022 l’ inflazione annuale in Italia segnava +11,8%. Un anno dopo il carovita registra un incremento tendenziale dello 0,8%, valore che non si registrava da marzo 2021 (dall’1,7% di ottobre). Undici punti percentuali in meno. La differenza tra l’indice dello scorso anno e quello di oggi si nota anche dall’andamento mensile dei prezzi: +0,5% congiunturale nel 2022 e ora -0,4%. Altro confronto: quasi a fine 2022 l’inflazione di fondo, quella al netto di energia e cibo, balzava a +5,6% mentre adesso siamo scesi a +3,6%.



Ancora una volta, il principale motore del calo annuale nazionale sono stati i beni energetici, sia regolamentati (-36% anno su anno in line con ottobre) che non regolamentati (-22,5%), aiutati, dice l’istat, in misura minore da alcune tipologie di servizi (ricreativi, culturali e per la cura della persona e di trasporto) e alla nuova decelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei beni alimentari (+6,1%), in particolare della componente lavorata, che esercita un freno alla crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” (+5,8% rispetto al 6,1%). Infine, l’inflazione di fondo si attesta a novembre al +3,6% (dal +4,2% di ottobre).

GLI SCENARI

Quanto peserà il nuovo quadro sui prezzi sui prossimi messaggi che arriveranno dalla Bce, non è scontato. Da un lato, il livello dei prezzi si avvicina sempre di più al target del 2% mettendo pressione sui falchi di Francoforte e accendendo un faro su uno scenario di riduzione dei tassi di interesse. Del resto, è ormai indubbio che i prezzi stiano diminuendo molto più velocemente di quanto previsto dalla stessa Bce. Dall’altro lato, la prudenza dell’Eurotower potrebbe ancora prevalere in questa fase, prolungando l’atteggiamento attendista. Se non altro i tassi non saranno aumentati.