In meno di nove ore dall'apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit, sono già esaurite tutte le risorse disponibili per le prenotazioni degli incentivi sulle auto elettriche, per un ammontare complessivo di 201.042.172 euro.

Incentivi auto-scooter 2024, come richiederli: tabella e requisiti Isee. La piattaforma per l'Ecobonus riparte oggi

Ecobonus, già esaurite le risorse per gli incentivi sulle auto elettriche

Si potevano ottenere fino a 13mila euro per una auto elettrica. Intanto, mercato dell'auto in calo 6,6% in Italia a maggio. Nei primi cinque mesi dell'anno è stato venduto tuttavia il 3,45% delle auto in più dello stesso periodo dell'anno scorso. Il calo di Stellantis è del 13,9%.

Nell'infografica di GEA, lo schema degli incentivi Ecobonus per l'acquisto di auto elettriche e la rottamazione dei veicoli piu inquinanti. La nuova piattaforma per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti è stata attivata questa mattina.

Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, sono disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi. Per l'Ecobonus 2024, misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono disponibili risorse pari a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli L per l'anno in corso.