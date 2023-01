Incentivi auto e moto 2023, ecco quali sono e a quali categorie spettano

Nuovi incentivi in arrivo per l'acquisto di auto e moto meno inquinanti. Le prenotazioni andranno fatte sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it a partire dalle ore 10 di lunedì 10 gennaio. Ecco come sono ripartire le varie risorse.

Veicoli elettrici

Saranno messi a disposizione 190 milioni per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Veicoli ibridi plug-in

La cifra in questo caso è di 235 milioni per veicoli di categoria M1 (per il trasporto fino a otto persone) con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Veicoli a bassa emissione

Ci saranno 150 milioni per i veicoli di categoria M1 (fino con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Persone giuridiche

Il 5% degli importi per le auto non inquinanti sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio.

Moto e ciclomotori

Per motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a L7e (in pratica dai 'cinquantinì alle microcar) sono previsti: 5 milioni per i veicoli non elettrici, 35 milioni per i veicoli elettrici.

Veicoli commerciali

Arrivano 15 milioni per i veicoli commerciali elettrici di categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12 tonnellate).