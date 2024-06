Con l'arrivo di giugno, torna in primo piano l'Imu, una delle principali imposte che gravano sugli immobili in Italia. Le esenzioni per l'abitazione principale e le riduzioni previste per il 2024 offrono alcune agevolazioni, ma è cruciale essere informati sulle specifiche del proprio Comune per evitare errori e sanzioni.

La scadenza imminente del 17 giugno 2024 richiede attenzione e preparazione da parte di tutti i soggetti interessati. Ecco allora una guida per capire chi deve pagare l'Imu, entro quando, come farlo e quali sono le esenzioni e agevolazioni disponibili.

Le scadenze

La scadenza per il versamento dell'acconto, inizialmente fissata al 16 giugno, è stata prorogata al giorno successivo poiché il 16 cade di domenica. L'acconto andrà quindi versato entro il 17 giugno 2024. La data per il saldo finale è invece prevista per il 16 dicembre 2024.

Chi deve pagare l'Imu?

L'Imu, acronimo di Imposta Municipale Unica, è un tributo locale dovuto dai proprietari di immobili, fabbricati e terreni, nonché da chi detiene diritti reali sugli stessi, come usufrutto, uso o abitazione. I principali soggetti obbligati al pagamento sono:

Proprietari di immobili, fabbricati e terreni;

Titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione);

Concessionari di aree demaniali;

Locatari in caso di leasing immobiliare.

Esenzioni e agevolazioni

Esistono importanti esenzioni che riguardano l'abitazione principale, purché non rientri nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9). I seguenti immobili sono esonerati dal pagamento dell'Imu:

Abitazioni principali non di lusso;

Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati ad abitazione principale;

Alloggi sociali;

Case coniugali assegnate al coniuge dopo la separazione;

Unico immobile di proprietà di personale delle Forze armate o di polizia, purché non locato;

Unico immobile posseduto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, se pensionati e non locati.

La situazione degli inquilini

Gli inquilini che vivono stabilmente in affitto non sono tenuti a pagare l’Imu: questo obbligo ricade sui proprietari dell'immobile, i quali devono effettuare il versamento. Diverso è il discorso per la Tari, che viene intestata a chi produce effettivamente i rifiuti, ossia gli inquilini. Il pagamento dell’IMU spetta ai proprietari anche quando gli immobili sono utilizzati per attività lavorative, come nel caso di bar, ristoranti e hotel.

Riduzioni Imu per il 2024

Per il 2024, sono previste diverse riduzioni sull'Imu:

Riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado (esclusi A/1, A/8 e A/9).

Riduzione del 50% per immobili di interesse storico o artistico.

Riduzione del 50% per immobili inagibili o inabitabili.

Riduzione del 25% per immobili locati a canone concordato.

Riduzione del 50% per un immobile posseduto da pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale.

Modalità di pagamento

Il pagamento dell'Imu può essere effettuato tramite bollettino postale o Modello F24. Le aliquote variano a seconda delle delibere comunali, quindi è fondamentale consultare il proprio Comune per le tariffe esatte. Il mancato rispetto delle scadenze può comportare sanzioni.