Imola, il 24 e 25 torna in presenza "Nobilità": 80 speaker contro le fake news e in difesa di una Nuova Cultura del Lavoro

Basta alle notizie false che circolano sul mondo del lavoro. Ottanta speaker, tavole rotonde, monologhi ispirazionali (venti minuti di pensiero manageriale in forma teatrale) con tre tappe a Ivrea (17 e 18 settembre, Officina H), Imola (24 e 25 settembre, Autodromo) e Bari (26 ottobre, Politecnico) «contro le fake news e in difesa di una Nuova Cultura del Lavoro»: torna dal vivo "Nobìlità", festival nazionale alla quarta edizione, con l'attualità che ha segnato gli ultimi mesi, cinque giorni per rimettere il tema del lavoro al centro dell'informazione e dei dibattiti nazionali. "Nobìlità" è organizzato da FiordiRisorse - business community premiata nel 2008 da LinkedIn come «Best practice italiana» a cui aderiscono oltre 8.000 tra manager e aziende per condividere competenze e networking di alto livello - e Senza Filtro, il giornale della cultura del lavoro, edito da FiordiRisorse. Su richiesta dei sindaci di Ivrea ed Imola e del Rettore del Politecnico di Bari quest'anno il Festival si moltiplica per tre, visitando altrettante aree geografiche del Paese molto diverse fra loro per meglio interpretare i cambiamenti già in atto nel mondo del lavoro.

«Dopo un anno e più di emergenza legata al Covid-19 - dice il sindaco di Imola, Marco Panieri - siamo pronti a portare un pensiero nuovo e ad aprire un confronto sul futuro del nostro Paese e della nostra comunità, avviando un dibattito che sappia coinvolgere tutti gli attori protagonisti del mondo del lavoro. L'obiettivo è di proporre una nuova narrazione che porti a dare fiducia, crescita e sviluppo alle imprese ed ai territori che partecipano e che arricchisca il panorama economico, sociale e culturale della nostra comunità». Per il direttore dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Pietro Benvenuti, «gli autodromi non devono essere più solo contenitori di eventi motoristici ma avere l'obiettivo di aprire le porte a eventi, sociali, culturali, musicali, sfruttando i grandi spazi a disposizione. "Nobìlità" è un esempio significativo di questa nuova filosofia che stiamo portando avanti, tanto più importante in questa occasione perché riguarda uno degli aspetti del vivere dignitoso dell'uomo, ovvero il lavoro».