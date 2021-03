Ilva, Arcuri: «Invitalia pronta a fare la sua parte». La lettera integrale

Invitalia è in attesa delle determinazioni dei Ministeri competenti, ma conferma che il Governo si sta attivamente adoperando per fa sì che, nel più breve tempo possibile, «e già prima della decisione che definirà tale giudizio» (Consiglio di Stato ndr) possano essere autorizzate la sottoscrizione e l’integrale liberazione del primo aumento di capitale». In una lettera di Domenico Arcuri, capo di Invitalia ad ArcelorMittal e Am InvestCo Italy, in italiano e inglese, il governo italiano fa chiarezza sul salvataggio della ex Ilva, messo in discussione dalla presa di posizione del gruppo basato in Lussemburgo, salvo poi una parziale marcia indietro. Ecco la lettera integrale di Arcuri.