730, quando arriva il rimborso in busta paga? Date e lista spese detraibili. Dall'11 maggio invio precompilata online

Dichiarazione dei redditi Irpef delle persone fisiche percepiti nel 2022. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono da giorni consultabili i modelli delle dichiarazioni, sia il modello Redditi, sia il 730. Da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare il modello, modificarlo e inviarlo.

730 precompilato 2023, arriva il nuovo modello: tutte le novità sulle detrazioni e come ottenerle entro l'estate

Se il contribuente è in credito con il fisco, il rimborso che spetta a seguito della compilazione del Modello 730 arriverà direttamente in busta paga. Ma quando?

Le spese detraibili

Il contribuente deve provvedere ad inviare le informazioni aggiornate sui redditi percepiti e le spese che ha sostenuto nel corso dell’anno precedente. Ecco, di seguito, quali sono le spese che danno diritto ad ottenere delle detrazioni fiscali aggiuntive. Per ognuna deve essere presentata tutta relativa documentazione prevista dalla legge:

- spese mediche e per l’acquisto di farmaci;

- spese veterinarie;

- spese per l’acquisto di una casa da destinare a prima abitazione;

- spese per l’affitto;

- spese per la ristrutturazione di un immobile di proprietà;

- assicurazioni;

- spese per la scuola dei figli: asilo nido, fino all’università;

- spese per studenti fuori sede;

- spese per l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico;

- spese funebri;

- spese per i figli per l’iscrizione a associazioni sportive;

- spese per erogazioni liberali.

Le date dei rimborsi

I lavoratori dipendenti con un un sostituto d’imposta riceveranno i rimborsi con le seguenti scadenze:

Modello 730 presentato entro il 31 maggio: il rimborso arriva nel mese di giugno;

Modello 730 presentato entro il 30 giugno: il rimborso arriva nel mese di luglio;

Modello 730 presentato entro il 31 luglio: il rimborso arriva nel mese di agosto;

Per i pensionati i rimborsi, che verranno effettuati direttamente dall’Inps, arriveranno nel corso della seconda mensilità. Discorso diverso, invece, riguarda i contribuenti sprovvisti di un sostituto d’imposta. In questo caso i rimborsi verranno accreditati direttamente sul conto corrente del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi. Il bonifico è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Le aliquote

Nei modelli di quest'anno, si riducono a quattro le aliquote Irpef, così come previsto dall'ultima riforma fiscale del governo Draghi. Queste hanno sostituito le precedenti cinque aliquote. Per la maggior parte sarà una bella notizia (redditi sotto i 50.000 euro e redditi sopra i 75.000), ma per altri le aliquote aumentano: i redditi fra i 50.000 e i 75.000 euro vedranno le vecchie aliquote del 38 e del 41% aumentare al 43%: chiaramente è il mix delle aliquote sui diversi scaglioni di reddito che farà emergere le imposte finali da pagare. Sono state modificate anche le detrazioni per il lavoro dipendente.

Anche qui i redditi fra i 50.000 e i 55.000, che prima ne usufruivano ora non godranno di alcuna detrazione. In compenso entrano in scena nuove agevolazioni fiscali: detrazioni per spese per abbattere barriere architettoniche, detrazioni per i canoni di locazione degli under31 a basso reddito, credito d'imposta sulle donazioni al terzo settore, per l'acquisto di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili e per le spese sostenute per seguire programmi di esercizio fisico, non sanitario, svolti in gruppo e disegnati appositamente per alcune patologie croniche.

Modello online

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Per compilare e gestire la dichiarazione dei redditi, da quest'anno è anche possibile delegare una persona di fiducia, lo si può fare sia online sia contattando in videocall un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Queste due modalità si aggiungono a quelle già attive, ovvero l'invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell'Agenzia.