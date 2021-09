Il decreto legge che estende l'obbligo di Green pass per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati (ma anche per volontari, autonomi, colf, baby-sitter, badanti), sta per entrare in vigore. Le regole scatteranno dal prossimo 15 ottobre fino al 31 dicembre, quando finisce lo stato di emergenza prorogato quest'estate dal governo Draghi (a meno di un ulteriore allungamento dei tempi). In caso di violazione,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati