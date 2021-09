Gkn Firenze, tribunale blocca 422 licenziamenti collettivi: accolto ricorso Fiom

Bloccati tutti i 422 licenziamenti della Gkn, attiva nella componentistica per auto. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 settembre, il giudice Anita Maria Brigida Davia ha emesso un decreto nel procedimento per condotta antisindacale avviata dalla Fiom di Firenze per la procedura di licenziamento collettivo avviata dal gruppo fiorentino il 9 luglio senza preavviso.

Il giudice ha ritenuto che Gkn abbia avuto un comportamento antisindacale perché ha vuotato gli obblighi di informazione previsti sia dal contratto nazionale metalmeccanici che da uno specifico accordo aziendale del luglio 2020 che imponevano all'azienda di informare i sindacati su eventuali problematiche occupazionali che si potevano profilare. Il giudice quindi ha ordinato la revoca della procedura di licenziamento collettiva avviata e di espedire procedure preventive di informarzione e confronto previsto dai contratti richiamati. Fiom è stata assistita dal prof Franco Focareta e dall’avvio Andrea Stramaccia.