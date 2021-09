Giappone, settore servizi si contrae: l'indice dell'attività commerciale scende dal 47,4 di luglio al 42,9 di agosto

Il settore dei servizi giapponese ha visto una contrazione più netta durante il mese di agosto. Sia l'indice di attività che quello dei nuovi ordini hanno segnalato i cali più rapidi da maggio 2020, mentre le imprese alle prese con una quarta ondata di infezioni da Covid-19 e conseguenti restrizioni. Detto questo, le aziende non sono state dissuase da aumentare la capacità in vista di un previsto ritorno della domanda, come fornitori di servizi hanno notato un nuovo aumento dei livelli di occupazione. Le aziende sono rimaste fiduciose che l'attività aumenterà nei nei prossimi 12 mesi, nonostante il grado di ottimismo sia sceso al il più basso da gennaio.

Il Jibun Bank Japan Services Pmi, è compilato da Ihs Markit dalle risposte di un sondaggio condotto da un panel di circa 400 aziende del settore dei servizi. I settori coperti includono il consumo (escluso al dettaglio), trasporti, informazione, comunicazione, finanza, assicurazioni, beni immobili e servizi alle imprese. Il dato principale è il Services Business Activity Index, che tiene traccia dei cambiamenti nel volume dell'attività commerciale rispetto a un mese prima. Una lettura superiore a 50 indica un aumento complessivo rispetto al mese precedente, e sotto 50 una diminuzione complessiva. L'indice destagionalizzato dell'attività commerciale dei servizi giapponesi è sceso dal 47,4 di luglio al 42,9 di agosto, indicando una marcata contrazione dell'attività commerciale. L'ultima riduzione è stata la più veloce da maggio 2020, durante la prima ondata della pandemia.