Svolta in Germania: addio al pareggio di bilancio

Fino al 2024 la Germania non ritornerà alla pratica dello Schwarze null' cioè del totale pareggio di bilancio, così come prevede la costituzione in casi di situazioni straordinarie: lo ha detto il ministro delle Finanze Olaf Scholz in conferenza stampa a Berlino presentando la manovra di bilancio 2021 e il piano finanziario fino al 2024



Alla domanda diretta se ripristenerà la misura che per anni è stata il feticcio della politica di bilancio del suo predecessore il ministro, cioè il pareggio di bilancio, Scholz ha risposto: «Credo che debbano essere mantenuti e sviluppati i servizi diretti alla nostra comunità e per la nostra società e non messi in discussione» in un momento di crisi come quella generata dal covid-19.