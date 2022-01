Gas, continua il calo. Putin: Nord Stream 2 stabilizzerà prezzi

(Teleborsa) - Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un ribasso del 9,2% a 96,75 euro/MWh nel tardo pomeriggio, a un livello vicino ai minimi di seduta di 95,5 euro/MWh. I futures sono scesi sotto ai livelli dello scorso 7 dicembre, prima dell'impennata dei prezzi che li aveva portati sopra i 180 euro al MWh lo scorso 21 dicembre. Si tratta del sesto giorno consecutivo in calo, che fa segnare la più lunga serie di ribassi consecutivi da oltre un anno, grazie alle maggiori forniture in arrivo via mare da altri continenti.

Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il gasdotto sottomarino Nord Stream 2 servirà a stabilizzare i prezzi del gas in Europa. La dichiarazione è arrivata durante una riunione di governo ripresa dalla televisione, dove Putin ha aggiunto che presto la seconda linea del collegamento sarà attivata per il trasporto del gas. Per la sua entrata in funzione è necessario il via libera della Bundesnetzagentur, l'autorità tedesca per l'energia, che il mese scorso ha sospeso la procedura per la certificazione dello strategico gasdotto.