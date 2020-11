Ferrovie dello Stato ha collocato un'emissione obbligazionaria (serie 15) di 250 milioni di Euro e durata 10 anni, a valere sul Programma quotato all'Euronext Dublin. Il bond sarà emesso alla pari con tasso pari allo 0.641%, che rappresenta la cedola fissa più bassa pagata da FS per un'emissione obbligazionaria EMTN sul mercato dei capitali. FS Italiane - si legge in una nota - «ha colto una ottima finestra di mercato in cui titoli di stato italiani hanno toccato il minimo storico». Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto il titolo a testimonianza del suo ruolo strategico al fianco delle imprese italiane.I proventi del collocamento saranno totalmente destinati alla copertura degli investimenti di RFI in infrastrutture.

Ultimo aggiornamento: 18:47

