Francia, inflazione novembre invariata su mese e anno

(Teleborsa) - Stabile l'inflazione in Francia a novembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni su base mensile come il mese precedente.

Stessa previsione su base annuale dopo il +0,1% di ottobre e stimata dal consensus.

L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, conferma una variazione tendenziale pari a +0,2% in aumento dopo il +0,1% del mese precedente.

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)

© RIPRODUZIONE RISERVATA