Fisco, ministro Franco: «Valutiamo altra diluzione cartelle, ma tornare alla normalità»

Cartelle. «Valutiamo se una ulteriore spalmatura degli oneri possa essere considerata», ma «bisogna gradualmente tornare verso una situazione di normalità in cui tutte le famiglie e le imprese possano pagare le cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, rispondendo in audizione sulla Nadef ad una domanda sulla possibilità di varare la rottamazione quater.

APPROFONDIMENTI FISCO Lavoro, imposte giù: ma la riforma parte solo con due miliardi NEWS Riforma Fisco: Irpef, Irap, Iva, tasse su casa, nuovo catasto. La... ECONOMIA Delega fiscale, Draghi: la riforma richiederà anni LA RIFORMA Riforma Fisco, Draghi: «Lega assente in Cdm? Spiegherà... VIDEO Riforma Fisco, Salvini: «Lega non presente in Cdm perchè... IL PROVVEDIMENTO Fisco, tagli Irpef al ceto medio e via l’Irap: arriva la...

Lavoro, imposte giù: ma la riforma parte solo con due miliardi

Il ministro Franco: «Valutiamo diluzione cartelle»

Secondo Franco nel triennio 2022-2024 ci sono margini per intervenire sugli ammortizzatori sociali e «avviare un processo di alleggerimento del carico fiscale». Il ministro ha quindi spiegato la differenza tra quadro tendenziale e programmatico. «Il gap tra i due saldi - ha aggiunto - dovrebbe consentirci nel triennio di recuperare gli effetti della pandemia».

Il pil

«Nel terzo trimestre noi stimiamo un aumento del Pil del 2,2% che si aggiunge alla crescita precedente», il +4,7% di crescita acquisita per il 2021 al secondo trimestre; il recupero è stato «sospinto dall'aumento della produzione industriale di circa l'1% e soprattutto l'andamento settore dei servizi, con un aumento dei consumi molto sostenuto già nel secondo e pensiamo anche nel terzo trimestre», ha sottolineato il ministro dell'Economia spiegando in audizione la previsione di crescita per il 2021 al 6% contenuta nella Nadef: «Assumiamo che non vi siano restrizioni nuove - ha ribadito - e riteniamo che questo sia lo scenario più probabile, una ripresa della pandemia metterebbe a rischio questi dati».

Superbonus

Il ministro ha quindi parlato della proroga del superbonus 110%. «Il superbonus e gli altri bonus edilizi sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni, quindi nella legge di bilancio stiamo valutando in che modo possano e debbano essere prorogati», ma «dobbiamo ricordare che sono uno strumento molto costoso», «non sostenibile alla lunga», ha sottolineato.

Il cashback

«Non la vedrei come misura strutturale, ora che abbiamo spinto le persone verso il mondo digitale restiamo nel digitale. Dobbiamo valutare se siamo arrivati a quel punto». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, parlando del cashback in audizione sulla Nadef in Parlamento. Riguardo al destino della misura, sospesa nel secondo semestre dell'anno, «dobbiamo vedere i costi e i benefici».

Il nuovo catasto

La riforma del catasto per ora «è un esercizio di mappatura che sarà reso disponibile nel 2026, non ha alcun effetto immediato. Nel 2026 verrà usato da chi vorrà utilizzarlo. Per ora è un esercizio per capire lo stato del nostro sistema immobiliare», ha quindi aggiunto Franco.