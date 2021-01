Cartelle, deciso il mini rinvio al 28 febbraio

ROMA - Mini rinvio al 28 febbraio per le cartelle esattoriali. Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo prevede l'ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La conferma del rinvio arriva dalla nota di Palazzo Chigi.

Ultimo aggiornamento: 19:56

