Fincantieri, accordo con lo Yucatan per il nuovo cantiere navale

TRIESTE - Fincantieri ha firmato oggi una lettera di intenti con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro dello Stato dello Yucatán (Messico) per partecipare alla progettazione e alla realizzazione di un nuovo cantiere destinato alle riparazioni, conversioni e manutenzioni navali. Il sito rientrerà nell'ambito dell'ampliamento e ammodernamento del porto di Progreso, il principale scalo dello Stato, a circa 35 chilometri dalla capitale Merida, dove una nuova area sarà destinata interamente ad attività industriali. Fincantieri riceverà la concessione quarantennale per la gestione in esclusiva del nuovo stabilimento.

Ultimo aggiornamento: 18:44

