Detrazione per i figli, l'idea di Giorgetti: zero tasse per chi fa più bambini. Come funziona la detrazione di 10 mila euro l'anno

«Zero tasse a chi fa più figli: ci sembra la scelta migliore per tutelare la natalità e le famiglie. La proposta del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, va in questa direzione, perché reintrodurrebbe una detrazione di 10 mila euro l'anno per ogni figlio a carico, per tutti e senza limiti di reddito, fino alla conclusione del percorso di studi. Una misura che si sommerebbe all'assegno unico, favorendo però i nuclei più numerosi». Così in una nota Massimo Garavaglia, senatore della Lega e presidente della commissione Finanze e Tesoro.





Per invertire il trend sulla natalità in calo in Italia, Il governo ha proposto una nuova un’idea: niente tasse per chi fa figli. Ieri a Milano al Salone del mobile, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata ad affrontare una delle grandi emergenze italiane: la drammatica denatalità del nostro paese. Meloni ha detto che il governo ha intenzione di «incentivare la natalità», che si trova oggi al suo minimo storico, con meno di sette neonati e più di dodici decessi ogni mille abitanti, con 393 mila nati e 713 mila morti nel 2022, con 1,5 milioni di residenti in meno rispetto al 2014, e ha ricordato che il tema riguarda «la tenuta del nostro sistema economico e sociale». In che modo è possibile Invertire il trend? Una risposta a questa domanda la si può ritrovare in un dossier importante che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha deciso di aprire in questi giorni per intervenire con forza sul tema.

«La proposta di Giorgetti - scrive il quotidiano il Foglio - è questa: presentare entro l'anno un bonus famiglie modello 110% pensato per i genitori con figli. In sintesi: niente tasse per chi fa figli». Il ministro è convinto, si legge ancora, che il governo «debba fare una proposta politica per il futuro che parta da quella che è la nostra crisi più profonda». E la proposta «che a nome dell'esecutivo il ministro formalizzerà nei prossimi giorni - scrive ancora il quotidiano - è proprio questa: i nuclei familiari composti da almeno due figli non pagheranno le tasse. Tutte le tasse? Probabilmente no, ma il meccanismo è già chiaro e a suo modo è dirompente». Sul breve termine come ha scritto lo stesso Giorgetti nel Def, prosegue il Foglio, «il modo migliore per ridurre il rapporto debito/pil non può che essere quello di aumentare il flusso di immigrati che arrivano e restano».

Sul lungo termine, invece, «per incentivare la natalità, sostiene ancora Giorgetti, la leva più forte non può che essere un'altra: proporre non semplici sgravi alle famiglie ma riduzioni del numero di tasse da pagare». «È possibile - si legge ancora - che all'esecutivo verrà fatto notare che l'unico Paese in Europa ad aver già studiato una norma simile è l'Ungheria di Viktor Orbán, che dal 2020 ha offerto la possibilità alle donne con quattro o più figli di non pagare più tasse sul reddito. A differenza dell'Ungheria, però, che ha venduto questa legge in una logica 'anti migrantì, l'Italia che si prepara a fare i conti con il piano pro natalità del governo è un Paese che ha scritto nero su bianco nel suo Def l'esatto contrario: senza immigrati in più l'Italia oltre che più povera diverrà anche più indebitata».