Figli, parte il nuovo assegno unico: oltre 10 milioni di beneficiari, molti sono senza Isee

Arriva l' assegno unico e universale per i figli a carico. Le risorse a disposizione per l'assegno unico sono «18,2 miliardi a regime», «da marzo si parte con risorse complessive pari a 12,2 miliardi per il 2022 cui si aggiungono 6 miliardi a regime dal 2023». Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico in audizione alla commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. «Ha un importo a scalare da 175 euro mensili per Isee pari o inferiore a 15mila euro e diminuisce man mano fino a 50 euro per Isee pari o superiore a 40mila euro. Anche senza presentazione dell'Isee le famiglie riceveranno 50 euro per figlio», ha ricordato Tridico, aggiungendo che «poi ci sono delle maggiorazioni».

Importante: la pratica riguarda tutti e due i genitori - Se il secondo genitore non interviene a completare la domanda, il primo genitore, ovvero il richiedente, riceverà solo il 50% dell'assegno. Questa è la principale condizionalità che imporrà ad entrambi i genitori di attenzionare la pratica, altrimenti riceveranno il 50%», ha detto Tridico. «Il genitore si collega e farà la propria domanda e riceverà soltanto il 50%, l'altro genitore riceve un sms - devono avere lo Spid entrambi - e nel momento in cui il genitore completa la domanda potrà inserire il suo dato per ricevere il 50% o dire di versare il 100% interamente sulla domanda del genitore richiedente», ha chiarito Tridico.

«Si stima 11 milioni di figli, e quindi 11 milioni di assegni che verranno dati», ha precisato il presidente dell'Inps. «Però probabilmente molti cittadini non faranno l'Isee, o perché hanno redditi sopra i 40mila euro e quindi non c'è bisogno di presentarlo, ma anche perché molti legittimamente reputano di non dover dare all'istituto i propri dati sulle ricchezze, quindi ritengono congruo ricevere la misura», ha precisato Tridico. «Io non mi aspetto moltissime richieste di Isee. Molti preferiranno non presentare l'Isee per avere la cifra minima. Ci aspettiamo circa 8,5 mln di Isee - ha aggiunto -, oggi i cittadini che fanno l'Isee sono circa 7-7,5 milioni, quindi ci aspettiamo 1-1,5 mln in più ma sono numeri che noi riusciamo tranquillamente a gestire». Tridico ha anche precisato che durante le vacanze di Natale «comincerà una campagna istituzionale di informazione e sensibilizzazione sull'assegno unico».

«Il Paese dovrebbe dotarsi di un fondo che faccia capo a tutti i ministeri che sono interessati all'Isee, mi riferisco all'Università, al Mef, al Ministero del lavoro, a quello della salute: in questo modo si potrebbe non solo assorbire solo sulle risorse dell'istituto. Il legislatore dovrà porsi il problema di come finanziare un Isee crescente», ha detto Tridico. Poi ha detto che «aver inserito l'Isee» per il calcolo dell'assegno unico «costituisce un fattore di straordinaria importanza», pur ricordando che all'Inps «l'Isee costa, ogni anno spendiamo per i Caf oltre 130mln circa per le diverse prestazioni. L'Isee non serve solo per le misure elargite dall'istituto, ma anche per Comuni e Università. Tuttavia il costo e l'onere lo sopporta solo l'Inps».

«L'Isee nel nostro paese è una misura di grande importanza, molto significativa, che consente di redistribuire le risorse che il governo mette a disposizione secondo criteri di equità. Sappiamo che il nostro paese ha un livello di evasione molto alta, e questa è esattamente ciò che sfugge nell'Irpef, mente la si riesce a catturare con l'Isee, che oltre a rappresentare il patrimonio immobiliare, rappresenta anche i flussi bancari, quindi il patrimonio finanziario», ha detto Tridico.

A proposito poi dell'Isee precompilato, che si può fare sul portale dell'Inps, Tridico ha evidenziato che «solo il 12% dei cittadini lo fa. È una misura super semplificata, molto facile per tutti quelli che hanno redditi non complessi». Per questo, ha aggiunto, «abbiamo una proposta normativa in legge di bilancio in discussione sulla ulteriore semplificazione dell'Isee precompilato: io spero e mi auguro che questa proposta di legge che l'Istituto ha veicolato per l'ulteriore semplificazione dell'Isee possa diventare legge perché ci consentirebbe da giugno 2022 di avere tre volte di più delle persone che oggi fanno l'Isee precompilato».