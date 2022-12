FS, nascono i “Cantieri parlanti” per comunicare le opere strategiche. La presentazione al ministro Salvini

Parleranno di sé e della loro mission con un linguaggio chiaro e accessibile a chiunque, stakeholders e comuni cittadini: saranno insomma ' cantieri parlantì, un progetto che «darà voce» a 30 opere strategiche finanziate con fondi Pnrr in tutta Italia e nella cui realizzazione sono impegnate ogni giorno migliaia di persone. ' Cantieri Parlantì, presentato a Genova, è un progetto pensato e realizzato dal Gruppo Fs Italiane (Rfi e Italferr), con WeBuild in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario straordinario per il Progetto Unico Terzo Valico-nodo di Genova, Calogero Mauceri. Così da oggi tutti i cantieri del Polo Infrastrutture del Gruppo FS «parleranno» un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro mission e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull'importanza delle opere in corso.

È a tutti gli effetti una sorta di 'operazione trasparenzà, oltre che di capillare informazione, per illustrare i vantaggi dell'opera e fornire dati aggiornati attraverso pannelli esclusivi collocati all'interno dei cantieri, ma sempre ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe ai cantieri. I Cantieri Parlanti comunicheranno anche tramite una pagina dedicata alle opere strategiche, presente sul sito fsitaliane.it, aggiornata sullo stato dei fatti, l'avanzamento delle attività e su quanto avviene nei territori interessati con l'ausilio delle webcam che riprendono le attività dei cantieri. « Cantieri Parlanti - ha detto l'ad del gruppo Fs Italiane, Luifi Ferraris - è un progetto che nasce dall'esigenza di comunicare le opere strategiche, incluse quelle previste dal Pnrr, illustrandone i benefici che comporteranno nella vita quotidiana delle persone e l'impegno di tutti perché siano portate a termine con modalità e tempi definiti e trasparenti».

E a proposito di Pnrr, è stato abbattuto il diaframma sul binario del Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano finanziata con fondi del Piano. Il totale dello scavo delle gallerie è arrivato così all'82%. «Stiamo realizzando il tunnel ferroviario più lungo d'Italia, ben 27 chilometri - ha detto Ferraris - Per collegare Genova e Milano in meno di un'ora la conclusione del completamento dello scavo è prevista tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025». Il Ponte di Messina del Nord, come lo ha definito l'ad di WeBuild Pietro Salini, un'opera complessa che riassume fisicamente il significato di ripartenza e resilienza. «Il Terzo Valico non è solo un'infrastruttura, è un'opera d'arte divina e umana, una scultura, un altro miracolo dell'ingegneria italiana», ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini presente alla cerimonia.