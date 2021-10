MILANO - Nuovo record storico per Ferrari in Piazza Affari, dove il titolo svetta e sale del 4% a 208,3 euro, un livello mai toccato prima. Per il prossimo 2 novembre è attesa la trimestrale di Maranello, mentre nel resto d’Europa i titoli del comparto auto appaiono deboli come Bmw (-0,29%), Volkswagen (-0,7%) e Renault (-1,05%) o poco mossi come Stellantis (-0,06%) e Daimler (+0,05%).