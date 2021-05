Famila, in arrivo altre 4 aperture. Fatturato +4,5% nel 2021

VENEZIA Famila: primo quadrimestre con fatturato in crescita del 4,5% a parità di rete dopo la chiusura 2020 a 2,3 miliardi di euro (+ 12,8% sul 2019) per l’insegna di Selex, il secondo Gruppo della distribuzione moderna in Italia. Da gennaio 2020 ad oggi lo sviluppo di Famila è stato significativo: 63 nuovi punti vendita, per un totale di 267 in tutta Italia che saliranno a 274 entro la fine dell’anno. Tutto questo grazie alla diffusione dell’ultimo format Famila Market, al ritorno in Sicilia ed all’inaugurazione di punti vendita in territori non ancora presidiati.

SVILUPPO

«I risultati di Famila sono tra i migliori a livello nazionale e nel gruppo - ha dichiarato Maniele Tasca, direttore generale Selex Gruppo Commerciale -. Per il prossimo futuro, la priorità è quella di mantenere e migliorare la distintività dell’insegna e di investire in competitività, tenendo conto della difficile fase economica che molti nostri concittadini stanno vivendo». Nel gruppo Selex fanno parte 18 imprese associate e tra queste Unicomm, Sun e Maxi Di. Insieme al canale fisico l’insegna è protagonista anche sulla piattaforma creata dal gruppo per il servizio di e-commerce, CosiComodo.it, che permette di fare la spesa online e ritirarla in negozio o riceverla direttamente a casa.