Facebook supera i mille miliardi, è la quinta società nella storia a raggiungere questo successo in borsa

Mille miliardi di dollardi. È questa la cifra di capitale raggiunta da Facebook. La punta di questa ascesa iniziata nove anni fa con il debutto della società in borsa è stata toccata lo scorso lunedì quando il titolo della società ha avuto un balzo del +4%.

A far impennare il valore dell'azienda californiana due giorni fa la sentenza favorevole di un tribunale in merito alle denunce dell'antitrust federali e statali che cercavano di costringere Facebook a vendere Instagram e WhatsApp. Facebook è entrata nel ristretto club delle società da un trilione di dollari di valutazione di mercato. C'erano già riuscite soltanto cinque società di Wall Street: Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet.

APPROFONDIMENTI LA NOVITÀ WhatsApp, i messaggi vocali si potranno riascoltare prima di... COVID Whatsapp, messaggio truffa per falso Green Pass: allarme della... NEWS Il mondo è a corto di microchip, per colpa del Covid NEWS Marte, sono arrivate le prime immagini del rover cinese TECNOLOGIA Facebook sfida Amazon e Google: arrivano i Portal per videochiamate e...

Facebook sfida Amazon e Google: arrivano i Portal per videochiamate e intrattenimento

Nel maggio 2012 aveva debuttato in borsa partendo dai 100 miliardi di dollari di capitalizzazione e in poco più di 9 anni ha decuplicato il suo valore.

WhatsApp, i messaggi vocali si potranno riascoltare prima di inviarli: addio agli errori negli audio

L'autorità statunitense per la concorrenza (Ftc) e i pubblici ministeri che rappresentano 48 Stati e territori, avevano accusato Facebook di aver abusato della sua posizione dominante per estromettere la concorrenza e avevano chiesto ai tribunali di costringere la società a separarsi da Instagram e WhatsApp. Le denunce respinte ma non tutto è stato archiviato: la Ftc ha infatti trenta giorni di tempo per presentare nuovi documenti a sostegno più specifico delle sue accuse.

La Camera dei deputati americani, inoltre, si appresta a valutare sei diversi provvedimenti per controllare i colossi della Silicon Valley, incluso uno che prevede la loro frammentazione così da limitarne la forza e il rischio monopolio.

Dal supermercato a casa, entra in servizio il primo robot carrello della spesa