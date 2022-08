Energy, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

(Teleborsa) - Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia e quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha comunicato che in data 23 agosto è stata esercitata integralmente da parte del soggetto incaricato (Unicredit) e per conto dei Joint Global Coordinators (Unicredit e Stifel) l'opzione Greenshoe.



L'esercizio dell'opzione Greenshoe ha avuto ad oggetto l'acquisto, pro-quota, di 1.138.000 azioni di titolarità dei soci di Energy, Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli, Sun Hongwu, Euroguarco. Il prezzo di esercizio è stato pari a 2,40 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per un controvalore complessivo pari a 2.731.200 euro.







