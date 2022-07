Elon Musk ritira l'offerta per Twitter: salta l'accordo da 44 miliardi. Ma la società gli farà causa

Si bisbigliava da qualche giorno, ma nessuno voleva crederci per davvero. Ma è proprio così: Elon Musk ha ufficialmente rescisso l’accordo per l'acquisto di Twitter, meno di tre mesi dopo aver firmato un contratto per acquisirlo. Il Ceo della Tesla si era impegnato a comprare Twitter per 44 miliardi di dollari, una cifra raggranellata prendendo un prestito dalla Morgan Stanley e recuperando il resto dal proprio patrimonio personale.

Twitter, Elon Musk ritira l'offerta

Invece, nel pomeriggio di venerdì un avvocato ha scritto a suo nome una lettera al chief legal officer di Twitter: «Il signor Musk sta risolvendo l'accordo di fusione perché Twitter viola in modo sostanziale diverse disposizioni dell’accordo», si afferma nella lettera. Secondo l’avvocato, la piattaforma di social media avrebbe rifiutato o ignorato le richieste di informazioni di Musk, che cercava di «valutare in modo indipendente quale fosse la prevalenza di account falsi o spam sulla piattaforma di Twitter».

Davanti alla lettera dell’avvocato, Twitter avrebbe potuto scegliere di accettare la “penalità di rottura” di 1 miliardo che Musk aveva accettato di pagare per una simile possibilità. Invece, la piattaforma sembra pronta a andare in tribunale per mantenere l'accordo, che il consiglio di amministrazione della società aveva approvato e che il CEO Parag Agrawal ha insistito di voler portare a termine.