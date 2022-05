Elon Musk blocca l'acquisto di Twitter: «Accordo temporaneamente sospeso». Nel mirino account fake

Elon Musk non smette di sorprendere. Con un annuncio inaspettato il tycoon ha fatto sapere che l'accordo con Twitter da 44 miliardi di dollari è «temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti». Le parole del boss di Tesla arrivano proprio sul social in questione.

Le azioni di Twitter, riporta Bloomberg sono crollate del 21% nel pre-market dopo il tweet e le azioni di Tesla sono salite del 4,9%. Lo scorso 26 aprile Elon Musk aveva chiuso l'accordo per l'acquisto di Twitter, offrendo 54,2 dollari per azione, cifra che ha smosso il consiglio di amministrazione della società dal «no» categorico che aveva incassato poche settimane prima.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022