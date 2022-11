Electrolux annuncia 222 esuberi in tutta Italia: 76 a Porcia e 25 a Susegana

PADOVA/PORDENONE - Esuberi annunciati oggi - 28 novembre - a Padova dall'Electrolux in un incontro con i sindacati. I tagli al personale più consistenti saranno assorbiti dagli stabilimenti di Porcia che vedrà la fuoriuscita di 40 impiegati e 36 operai (10 dei quali nel magazzino ricambi), e Forlì che invece vedrà un taglio di 19 impiegati e 77 operai.

Esuberi per 25 impiegati a Susegana (Treviso) mentre i tagli interesseranno 10 impiegati a Solaro in provincia di Milano. Il sito è per altro protagonista di un processo di investimento che nei prossimi anni vedrà l'azienda spendere circa 102 milioni di euro per ammodernare le linee produttive.

A Cerreto saranno 5 gli impiegati in uscita mentre ad Assago gli esuberi saranno 2. L'operazione punta ad essere conclusa entro il primo trimestre del 2023 e prevede l'utilizzo lo strumento della Naspi incentivata. La trattativa proseguirà nei singoli stabilimenti.