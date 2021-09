Economia, regime fiscale agevolato per 10 anni sulle isole Curili. Putin: «Potranno farne uso anche investitori stranieri»

Un regime fiscale agevolato sarà introdotto sulle isole Curili per un periodo di dieci anni e ne potranno beneficiare sia gli investitori russi sia quelli stranieri: lo ha dichiarato Vladimir Putin al Forum economico orientale, stando a quanto riporta l'agenzia Interfax. «Introdurremo sulle isole Curili un insieme di benefici e agevolazioni senza precedenti, dove esonereremo completamente le imprese dal pagamento delle tasse principali», ha detto Putin secondo Interfax.

«Potranno far uso di queste agevolazioni fiscali, doganali e amministrative non solo le compagnie russe ma anche gli investitori stranieri, inclusi naturalmente i nostri vicini, tra cui i nostri partner giapponesi, cosa che abbiamo già discusso con loro nell'ambito della creazione di condizioni per lo sviluppo dell' economia su queste isole e della nostra cooperazione in questi territori», ha affermato Putin. Le isole Curili meridionali sono controllate da Mosca dalla fine della seconda guerra mondiale e rivendicate da decenni dal Giappone.