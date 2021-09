Economia, l'industria dell'occhialeria ai livelli pre Covid: previsto tra 0,5% e 1% in più in valore rispetto al 2019

Il comparto dell'occhialeria comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il primo semestre 2021 dona ottimismo ai player dell'occhialeria italiana: i dati dell'Anfao (Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici) per il periodo gennaio-giugno migliorano le attese e prospettano un ritorno completo ai valori del 2019 già a fine anno. Se il trend si mantenesse costante, il settore vedrebbe una chiusura d'anno di poco superiore in valore (tra lo 0,5% e l'1%) rispetto al 2019 sia per le esportazioni che per la produzione. A guidare la ripresa sono soprattutto le montature da vista per le esportazioni e le lenti oftalmiche nel mercato interno. I principali mercati di esportazione dell'occhialeria italiana sono tutti in ripresa e alcuni sono già tornati ai valori pre-Covid.

Le esportazioni, che assorbono circa il 90% della produzione del settore, si sono attestate a 2,034 miliardi di euro (circa +52% e solo 4 punti percentuali al di sotto dei valori del 2019). L'accelerazione ha interessato in particolare le montature, le cui esportazioni nel periodo gennaio-giugno 2021 hanno già superato i valori dello stesso periodo del 2019. Più sottotono le esportazioni di occhiali da sole, che recuperano benissimo sul 2020, ma restano ancora in negativo rispetto al 2019 (-6,7%). Nel primo semestre del 2021 per l'occhialeria italiana ci sono stati dei segnali incoraggianti anche sul mercato interno. Netta la ripresa rispetto al 2020, dove nel primo semestre del 2021 le vendite presso il canale ottico sono cresciute in valore di oltre 30 punti percentuali, ancora al di sotto dei valori dello stesso periodo del 2019 di circa il 4%.