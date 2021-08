Economia, bene le società digitali: cambiano le abitudini di acquisto nei marketplace

Le aziende che lavorano online stanno aumentando sempre più i propri profitti. BrandOn Group, la società innovativa italiana che abilita le aziende a vendere online ed esportare sui principali marketplace internazionali, ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 32 milioni di euro, in crescita del 54% rispetto all'anno precedente con un Ebitda superiore agli 1,7 milioni di euro (+70%) e un utile netto di oltre 300mila euro. «Il 2020 ha senz'altro accelerato cambiamenti già in atto nelle abitudini d'acquisto dei consumatori così come nel ricorso a nuovi canali di vendita per le aziende di ogni categoria. Nonostante il periodo di forte incertezza, BrandOn ha continuato sul percorso di crescita tracciato negli ultimi anni: dal 2018 ad oggi la profittabilità (Ebitda) è cresciuta del 425%, il fatturato del canale B2B è passato da 9 a 30 milioni di euro, il peso del canale B2C è cresciuto dal 2% al 7% e il volume delle spedizioni è decuplicato -ha commentato Ilaria Tiezzi, ceo di BrandOn Group-.

L'obiettivo è quello di portare i brand su un numero sempre più alto di piattaforme online, in modo da massimizzare i ricavi, raggiungere nuove audience a livello nazionale e internazionale e ridurre i rischi derivanti dalla concentrazione delle vendite su un unico canale.» Il forte incremento dei ricavi è stato accompagnato anche da un deciso aumento delle referenze in catalogo offerte da BrandOn, che oggi superano quota 6 milioni (rispetto alle poco più di 800 mila nel 2019), per un totale di 2,2 milioni di prodotti venduti nel corso del 2020 su oltre 45 marketplace internazionali.

I settori che hanno registrato la crescita più importante delle vendite sono lo Sport (+83%), il Beauty and Cosmetics (+42%), ma soprattutto l'Healthcare (+148%), che già nel 2019 aveva ottenuto una crescita significativa, ma che nel 2020 ha visto un'ulteriore accelerazione nell'ingresso di fornitori e clienti in piattaforma. Inoltre, il mondo dei Libri e dell'Editoria, che rappresentava una quota poco rilevante nel periodo pre-pandemia, supera oggi gli 1,7 milioni di euro di fatturato diventando di fatto la quarta categoria in assoluto per Brandon e scavalcando l'ambito «Fashion/Accessori» - settore che invece ha vissuto una congiuntura negativa durante i mesi di Lockdown ma che sta già facendo segnare una ripresa nel 2021 -.

