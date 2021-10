Ecobonus auto, dal 27 ottobre ripartono le prenotazioni. Rifinanziato con 100 mln. Giorgetti, aiuta transizione green

Riparte l'ecobonus per l'acquisto di auto ecologiche: dalle ore 10 di mercoledì 27 ottobre sarà possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, rifinanziati per il 2021 con ulteriori 100 milioni di euro. Lo annuncia il ministero dello Sviluppo. "Siamo soddisfatti per questo rifinanziamento degli ecobonus auto, che abbiamo voluto fortemente - afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti - È un altro segnale concreto dell'attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori".

"Come Mise - ha aggiunto Giorgetti - lavoriamo anche per accompagnare la nostra industria nel percorso di riconversione del settore automotive, tenendo conto che le richieste del mercato si stanno posizionando su produzioni elettriche e a basse emissioni". Le nuove risorse vengono ripartite in quattro capitoli. All'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2 vengono destinati 65 milioni. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti in leasing e si differenzia a seconda della fascia di emissioni (0-20 o 21-60) e per la presenza di un veicolo da rottamare. In particolare, per i veicoli elettrici con emissioni comprese tra 0-20 g/km è riconosciuto un contributo fino 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione, mentre per i veicoli ibridi con emissioni comprese tra 21-60 g/km è riconosciuto un contributo fino a 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione.

Ci sono poi 20 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 8.000 euro e si differenzia in base alla "Massa Totale a Terra - MTT" e all'alimentazione. Ulteriori 10 milioni sono invece per gli incentivi ad acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. E' riconosciuto un contributo di 1.500 euro. Infine ci sono 5 milioni per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. E' riconosciuto un contributo fino 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l'ecobonus.