Dl Sostegni, al via da oggi le domande sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in 10 minuti oltre 2mila richieste

«Da questa mattina è possibile presentare le domande di contributo, previsto dal Decreto Sostegni, per tutte le imprese che hanno avuto un calo di fatturato. Nei primi 10 minuti sono arrivate più di 2.000 richieste». Sono i primi numeri resi noti su Twitter dal viceministro dell'Economia, Laura Castelli.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Contributo a fondo perduto: domande al via. Ecco come chiedere il... LA GUIDA Ristori, da oggi le domande per gli aiuti: dalle imprese alle partite... CONSUMI Bollette, tariffe luce e gas più care (ma con lo sconto) da... LA MISURA Assegno unico figli, da luglio 250 euro (anche ad over 21): cifre...

Contributo a fondo perduto: domande al via. Ecco come chiedere il sostegno

Al via dunque le domande per i contributi a fondo perduto previsti dal dl Sostegni. Su input del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ricorda la stessa Agenzia, è ora aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l'invio delle richieste. Da oggi fino al 28 maggio i contribuenti interessati potranno presentare la loro domanda mediante il desktop telematico o trasmettendo online, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia.

#Contributi a #fondoperduto #DlSostegni Via alle domande web all'Agenzia. E' #aperto il canale per l'invio delle richieste. C'è tempo fino al 28 maggio 2021. Qui la nostra guida con i passi da seguire per trasmettere in modo semplice e corretto l'istanza https://t.co/lAPLiRizfM pic.twitter.com/SZeLafhYC8 — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) March 30, 2021

E' possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia. Possibile anche l'invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.