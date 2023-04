Decreto lavoro 2023, dall'assegno di inclusione ai contratti a termine fino al cuneo fiscale: la bozza

Decreto lavoro 2023, il 1° maggio il Consiglio dei ministri si riunisce per discutere il testo. Composta da circa 30 articoli, la bozza del dl, come si è appreso da diverse fonti, contiene misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro e in materia di salute. Fra i provvedimenti in esame, anche un decreto legislativo in attuazione della Delega al Governo in materia di disabilità del 2021. Dal superamento del Reddito di cittadinanza, che verrà sostituito con il nuovo assegno di inclusione, alle norme per i contratti a termine fino al taglio del cuneo: ecco tutte le novità.

Assegno di inclusione

A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene istituito l’assegno di inclusione, "quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. E' quanto si legge nella bozza del decreto Lavoro.

L’assegno di inclusione sarà riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti, di nuclei familiari con disabilità" o con minorenni. Inoltre, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di un valore dell’Isee in corso di validità, non superiore a euro 9.360 e un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Importo e come funziona

Il beneficio economico dell’assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza "è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza" si legge nella bozza.

"La scala - continua il documento - viene aumentata di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali; di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura. Inoltre di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo".

Contratti a termine

All’articolo 35 del decreto viene specificato come cambiano i contratti a termine, ossia i contratti a tempo determinato, già a partire dall’entrata in vigore del provvedimento. Sebbene bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per avere certezza sulle misure previste dal Decreto lavoro in via di definizione, la bozza chiarisce che le nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi, sono quelle che seguono: particolari esigenze previste dai CCNL, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; particolari esigenze di ambito tecnico, organizzativo e produttivo rintracciate dalle parti in mancanza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni; esigenze dovute alla necessaria sostituzione di altri dipendenti. In sostanza, la disciplina proposta è orientata al ragionevole contenimento dell’utilizzo del contratto a termine nel 2023, consentendo il controllo della sua applicazione e diffusione, nonché assecondando la preoccupazione di evitarne una diffusione indiscriminata.

Sostegno familiari di studenti deceduti

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il ministero del Lavoro delle Politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024. E' quanto prevede la bozza del dl Lavoro all'articolo 17.

Incentivi per 12 mesi per chi assume giovani Neet under 30

Per sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento Ue del 2014 "ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023", di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“Neet”); che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani", si legge all'articolo 26.

Per 2023 stanziamento Caf +30 mln

"In considerazione dell’incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, nonché all’introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie per l’anno 2023 lo stanziamento per i Caf... è incrementato di 30 milioni di euro", si legge all'articolo 27.

Turismo, apprendistato oltre 29 anni e voucher fino 15mila euro

Salta il limite di età di 29 anni per i contratti di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nel settore turistico e termale. È quanto prevede la bozza del decreto Lavoro. Un'età che sale fino a 40 anni per chi è disoccupato. Quanto ai voucher sale la soglia di utilizzo da 10mila a 15mila euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, ad eccezione però degli utilizzatori che hanno fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Taglio cuneo fiscale

In arrivo c'è anche un nuovo taglio del cuneo fiscale, che dovrebbe salire di un altro punto per i redditi medio-bassi, e più benefit aziendali detassati per i lavoratori con figli. Sul tavolo ci sono 3,4 miliardi dallo scostamento di bilancio. Che per i sindacati non bastano. «Non sono una mancetta», replica il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, rimarcando la volontà del governo di «dare respiro» ai salari. Erosi dall'inflazione: nel primo trimestre, nonostante il rallentamento della crescita dei prezzi, il gap tra la dinamica dell'inflazione (Ipca) e delle retribuzioni contrattuali «rimane superiore ai sette punti percentuali», certifica l'Istat.