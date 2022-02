Da scuola a discoteche, la road map della normalità

(Teleborsa) - Meno restrizioni, più aperture, diminuiscono gli studenti in Dad: l'Italia prova a ripartire. Intanto, la curva dei contagi Covid scende in circa due terzi delle province mentre i valori dell'incidenza sono ancora elevati. Il Governo, però, mantiene la linea della prudenza: il Green pass non si tocca.

Addio, poi, all'obbligo delle mascherine all'aperto in zona bianca da venerdì prossimo, quando anche le discoteche potranno riaprire con certificato rafforzato, mascherine (ma non in pista) e capienza al 50 per cento.

La road map per il ritorno alla normalità segna il via in queste ore. Si riparte con prudenza, ma che si stia aprendo "una nuova fase per il Paese" è lo stesso coordinatore del Cts Franco Locatelli ad annunciarlo. Il quale però avverte: "va gestita la riapertura", con un'"adeguata progressività". L'ultima misura a cadere sarà probabilmente il certificato verde: ad avviso di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, bisognerà mantenerlo almeno per tutta l'estate.

Archiviate le modifiche alle quarantene e mandate in soffitta le restrizioni dei colori (restano in vigore quelle in zona rossa, ma solo per i non vaccinati), prossima tappa quella del 15 febbraio, quando scatterà l'obbligo del Super pass al lavoro per gli ultracinquantenni. Già dalla prossima settimana qualche regione potrebbe essere invece nuovamente promossa verso profili di rischio più bassi lasciando la zona gialla o arancione, come la Campania, che 'vede' il bianco.

Decisivo giro di boa - con la scadenza dello stato di emergenza - il prossimo 31 marzo: se non dovesse essere prorogato, andranno ridiscussi con le aziende gli accordi sullo smartworking e anche la struttura dell'attuale Commissario, il generale Francesco Figliuolo, diventerebbe 'ordinaria' (in alternativa servirebbe un decreto ad hoc, per l'assegnazione di poteri straordinari).

A fine febbraio previsto intanto l'arrivo di 'Novavax', il cosiddetto vaccino degli 'scettici' proprio perché basato su vecchie tecniche, diverse da quelle vettoriali e a base mRna utilizzate finora per i sieri anti-Covid: questo aspetto, si spera, potrebbe convincere gli ultimi