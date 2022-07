Crisi di governo, spread Btp-Bund apre in netto rialzo a 207 punti. Borsa: Milano - 1%, la peggiore in Europa

I venti di crisi di governo incidono subito sullo spread: il differenziale tra Btp e Bund a 10 anni sale in avvio di scambi sui mercati telematici a 207 punti base contro i 199 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro cresce di otto “basis point” al 3,21%.

Governo, ora Letta avvisa M5S: «Così salta il campo largo»

APPROFONDIMENTI POLITICA Crisi governo, la diretta. Iniziato il voto di fiducia.... GLI SCENARI Draghi oggi potrebbe dimettersi, no al bis. «Ma aspetto i... PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Elezioni Presidente Repubblica: Salvini, Tajani e Toti insieme al bar...

Crisi di Governo, Piazza Affari cede il 2%: peggior risultato in Europa

Piazza Affari con i primi scambi peggiora il suo andamento: l'indice Ftse Mib cede l'1% facendo peggio di tutti i listini europei, che si mantengono su ribassi inferiori al mezzo punto percentuale. Secondo gli operatori pesano anche le ipotesi di crisi di governo, con il Btp a 10 anni che sui mercati telematici cresce di 14 punti percentuali a un rendimento del 3,26%. Per una leggera tensione sui titoli di Stato di tutto il Vecchio continente, lo spread con il Bund tedesco rimane piuttosto stabile rispetto all'avvio attorno ai 209 punti. In Borsa a Milano male le banche, con Banco Bpm, Unicredit e Intesa in calo superiore al 3 per cento.

Piazza Affari peggiora ancora: l'indice Ftse Mib cede il 2% facendo nettamente peggio degli altri listini europei che vanno dal calo dell'1,2% di Madrid allo 0,2% di Amsterdam. Sempre più violenta la tensione sui titoli di Stato di tutti i Paesi europei, con il Btp italiano che è comunque il peggiore in rialzo nei rendimenti di 23 punti base a un tasso del 3,35% e lo spread con il Bund tedesco a 10 anni che ha toccato quota 212. Gli operatori guardano ai venti di crisi sul governo e in Borsa a Milano, dove l'indice Ftse Mib è sceso sotto i 21mila punti, tra i titoli principali vanno male soprattutto Tim, che cede il 5%, e le banche con Unicredit e Intesa in perdita attorno ai quattro punti percentuali.