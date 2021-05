VENEZIA Dopo l'acquisizione di Creval il Credit Agricole ha detto stop in Italia. A spiegarlo in un'intervista a Bloomberg Tv il cfo del gruppo francese che in Italia controlla tra l'altro FriulAdria, Jerome Grivet. La Banque Verte che ha chiuso il primo trimestre con un utile raddoppiato a 1,7 miliardi di euro (230 milioni in Italia), intende dunque concentrarsi sull'istituto Valtellinese e conta di realizzare la fusione completa nel 2022...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati