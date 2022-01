Covid, dal governo 1,6 miliardi per le attività in crisi e 50 milioni nel 2022 per danni da vaccino

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette. Lo si apprende da fonti di governo a riunione in corso. È durata circa due ore la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi sulle nuove misure contro il caro bollette e per il ristoro delle attività in crisi a causa delle restrizioni anti-Covid. Presenti i capidelegazione della maggioranza - Elena Bonetti di Iv, Mariastella Gelmini di Fi, Roberto Speranza per Leu, Giancarlo Giorgetti per la Lega e Andrea Orlando per il Pd - il ministro dell'Economia Daniele Franco e il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Tra le misure 1,6 milardi per sostenere le attività in crisi e un fondo di 150 milioni per risarcire danni legati ai vaccini.

Il sostegno alle attività

Dovrebbe essere di circa 1,6 miliardi la dote per i nuovi sostegni alle attività in crisi a causa del prolungarsi dell'emergenza Covid e delle nuove restrizioni. È quanto si apprende al termine della cabina di regia. Le misure saranno contenute nel nuovo decreto Sostegni che riguarderanno in particolare turismo, cultura, sport. tessile e moda, catering, eventi e wedding.

Indennizzi da vaccino

Un fondo, finanziato con 50 milioni nel 2022 e 100 nel 2023, per gli indennizzi per gli eventuali danni legati ai vaccini anti-Covid: è una delle novità emersa nel corso della cabina di regia su bollette e sostegni Covid. La misura dovrebbe entrare nel decreto. La questione degli indennizzi era già stata posta nelle scorse settimane dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che, secondo quanto si apprende, avrebbe espresso soddisfazione per il recepimento della misura insieme ai colleghi della Lega Erika Stefani e Massimo Garavaglia.