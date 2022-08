Covid, EMA verso ok in autunno a vaccino Pfizer adattato a nuove sottovarianti Omicron

(Teleborsa) - L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) si appresta ad approvare in autunno il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech adattato per contrastare le due sottovarianti a rapida diffusione BA.4 e BA.5 del ceppo Omicron. È quanto ha annunciato ieri un portavoce dell'Ema.



Le due case farmaceutiche hanno avviato una sperimentazione clinica e dovrebbero presto presentare una domanda di autorizzazione all'Ema, che potrebbe procedere con un'approvazione rapida in autunno.





