Covid, la cosmesi riparte: ritorno ai livelli pre-pandemia già nel 2021

La filiera del beauty si riprende. Il mercato italiano della cosmesi, complessivamente considerato, è previsto tornare ai livelli pre covid 19 già quest'anno. La crescita ulteriore stimata nel 2025 sarà del 17% rispetto al giro d'affari 2019. Il mercato è previsto in crescita ulteriore nei prossimi anni sia in Europa (+21% il beauty nel 2025 rispetto ai valori pre- Covid) che nel mondo (+32%). Questi alcuni dei numeri contenuti nel Report cosmesi 2021 realizzato da 24 Ore ricerche e studi, la struttura del gruppo 24 Ore che analizza i vari settori e mercati dal punto di vista economico e finanziario. «Il segmento di mercato nel quale in Italia si prevede l'incremento maggiore è quello dei prodotti di lusso», si sottolinea in una nota. La quota di mercato è prevista in crescita sia nello skin care, sia nei profumi che nei prodotti di bellezza, «per i quali raggiungerà il 50% del giro d'affari nel 2025». Nel 2021 il mercato dello skin care a livello globale varrà circa 155 miliardi di dollari, l'hair care circa 95 e il makeup 78. I profumi complessivamente superano i 45 miliardi di dollari. Lo studio, realizzato in collaborazione con Cosmetica Italia, parte dal mercato italiano e sviluppa la ricerca a livello europeo e mondiale, prendendo in considerazione i più rilevanti dati di bilancio storici per le prime 20 aziende in Italia le prime 30 in Europa e le prime 50 nel mondo, e per le società quotate vengono indicate anche le stime di consensus degli analisti sul futuro.

«Nel nostro Paese 14 fra le aziende del settore non quotate sono fra le prime 30 a livello europeo», riporta il Report cosmesi. Per le aziende quotate nel mondo «è attesa una crescita nel 2021, più significativa se di medio/piccole dimensioni e con una presenza nel continente asiatico». Novità dell'edizione 2021 del Report di 24 Ore ricerche e studi è un focus specifico dedicato ai canali e-commerce e alla cosmesi bio e green con dati finanziari ed economici, i numeri del consumo, i trend e le previsioni del settore. Dallo studio emerge che nel 2020 i cosmetici «bio» e/o «green» hanno raggiunto in Italia una domanda da 1,6 miliardi e, secondo le stime, i prodotti naturali avranno una crescita del giro d'affari del 44% tra il 2019 e il 2025. Se l'export italiano raggiunge il 40% della produzione totale, la domanda retail si sposta verso canali digitali: per la cosmesi l'e-commerce si stima nel 2021 in crescita tra il 38 e il 44% dopo aver segnato +42% nel 2020.