Covid congedo parentale, diventa retroattivo e retribuito fino al 50% anche per figli con meno di 16 anni

I bonus per le famiglie saranno estesi. Lo annuncia il ministro Elena Bonetti. «Nel Dl sostegno ho inserito una misura retroattiva perché le misure erano scadute a dicembre, che prevede congedi straordinari Covid retribuiti almeno fino al 50% estesi fino ai figli minori di 16 anni, diritto allo smart working, sostegni economici come il voucher babysitter per i lavoratori autonomi e le partire Iva». Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio Capital.

Ultimo aggiornamento: 11:20

