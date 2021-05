Coprifuoco, Federalberghi: «Posticipato alle 23 non cambia molto per il turismo»

Il coprifuoco posticipato alle 23 «non cambia molto per il turismo anche se è un segnale positivo». Così Giuseppe Roscioli, vicepresidente Federalberghi commentando con l'Adnkronos le nuove misure decise dal governo. «Almeno aiuta un pò il settore della ristorazione per quanto riguarda il turismo però cambia poco....se uno deve scegliere una città italiana o una spagnola dove il coprifuoco non c'è probabilmente sceglie la destinazione dove si sentirà più libero». Comunque, aggiunge Roscioli, «siamo confidenti che i numeri dei contagi scenderanno e quindi che il coprifuoco verrà eliminato prima possibile, una data già c'è il 21 giugno, poterlo anticipare aiuterebbe anche il turismo proprio perché altre nazioni lo hanno già abolito».